«Coup de sang» après Longoria, sa réaction est surréaliste !

Axel Cornic

Après son énorme craquage à la toute fin de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, Paulo Fonseca a pris la parole en conférence de presse. Le coach lyonnais s’est excusé pour son attitude envers l'arbitre du match Mr Benoit Millot, ce qui a visiblement ravi ses dirigeants... qui semblent peut-être craindre une lourde sanction.

Une semaine seulement après le pétage de plomb de Pablo Longoria en marge d’Auxerre-OM, c’est un nouvel épisode polémique qui s’est déroulé autour d’un arbitre de Ligue 1. Paulo Fonseca s’est en effet emporté envers Mr Benoit Millot, allant jusqu’à coller son front à celui de l’arbitre, en criant : « C’est une honte, c’est absolument honteux, shame ! shame on you ! ».

😳 | Paulo Fonseca sort de ses gonds après avoir reçu un carton rouge ! #OLSB29 pic.twitter.com/ufAqTAv8K5 — DAZN France (@DAZN_FR) March 2, 2025

« Je veux seulement dire que je m'excuse pour ce geste »

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir provoquer des nombreuses réactions et lors de la conférence de presse d’après-match, le coach de l’OL a tenu à prendre la parole. « Je veux seulement dire que je m'excuse pour ce geste, je ne devrais pas faire cela mais le football... Peut-être qu'il (ce sport) fait qu'on a parfois des gestes qui ne sont pas corrects » a déclaré Paulo Fonseca.

« Je suis fier de sa réaction, de ce calme »

Tout de suite après son entraineur, c’était au tour du directeur général de l’OL de prendre la parole. « C'est lui qui a insisté pour venir s'excuser et je pense que c'est important. Il a expliqué que c'était un coup de sang » a déclaré Laurent Prud’homme, dans des propos rapportés par L’Equipe. « On connait le contexte du corps arbitral et on a voulu tout de suite apaiser les choses. Ce n'est pas l'image de l'OL, je ne suis pas fier de ce qu'il a fait mais je suis fier de sa réaction, de ce calme, et une fois de plus, on s'excuse auprès de l'arbitre ».