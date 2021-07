Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri a parlé à Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 juillet 2021 à 15h15 par A.C.

Lors de sa présentation face à la presse, Massimiliano Allegri a été questionné sur l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Le Paris Saint-Germain a encore des grands objectifs en ce mercato stellaire. Si Lionel Messi pourrait signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, en Italie on parle encore des envies de départ de Cristiano Ronaldo. Ce dernier serait déçu par les prestations de la Juventus ces dernières années et rêverait de pouvoir relancer sa carrière au PSG, qui selon La Gazzetta dello Sport lui aurait promis un salaire de 31M€ net par an. Ces derniers jours ont toutefois semblé marquer un tournant pour Cristiano Ronaldo, qui a retrouvé le chemin des entrainements avec la Juventus.

« Hier il est revenu et nous avons parlé »