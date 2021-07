Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo sera une option jusqu’au bout…

Publié le 27 juillet 2021 à 11h15 par La rédaction

Si le rapprochement entre Cristiano Ronaldo et la Juve apparait logique, il ne change rien sur le fond. Explication.

Dans son édition de lundi, le quotidien italien la Stampa annonce que Cristiano Ronaldo aurait désormais de très fortes chances de rester à la Juve, alors que son retour de vacances est programmé en milieu de semaine. Selon la Stampa , Ronaldo devrait rapidement avoir une discussion avec le coach Massimiliano Allegri pour faire le point et jeter les bases d’une nouvelle collaboration pour la saison à venir. Que faut-il en penser ?

Si le PSG arrive avec une offre à la fin du mois d’août…