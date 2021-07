Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Est-ce vraiment la fin de l’interminable feuilleton Cristiano Ronaldo ?

Publié le 27 juillet 2021 à 12h30 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait être une occasion à ne pas rater pour le Paris Saint-Germain.

A 36 ans, Cristiano Ronaldo continue à être au centre de la planète football. Son avenir a fait couler énormément d’encre ces derniers mois, avec un possible départ de la Juventus. Ses anciens clubs du Real Madrid et de Manchester United auraient été tentés, mais c’est le Paris Saint-Germain qui a semblé rapidement prendre la main. La Gazzetta dello Sport a en effet assuré que le PSG serait le seul club qui se serait dit disposé à offrir à Cristiano Ronaldo le même salaire qu’il perçoit actuellement à la Juventus, soit près de 86M€ brut ! De plus, le PSG assurerait un projet sportif fort au Portugais, qui semble vouloir remporter une sixième Ligue des Champions dans sa carrière, voire même un sixième Ballon d’Or, pour revenir à la hauteur de Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo enfin de retour à Turin, mais...

Les rêves des propriétaires du Paris Saint-Germain ont toutefois commencé se compromettre. Un premier signal est arrivé avec la sortie de Pavel Nedved, en marge de la première rencontre amicale de la pré-saison de la Juventus, face à Cesena (3-1). « Cristiano Ronaldo a été convoqué pour le 26 juillet, il sera de retour lundi et restera avec nous » a expliqué le vice-président bianconero, au micro de Sky Sport Italia . Une sortie qui fait écho aux différentes informations de la presse italienne de ces derniers jours, donnant un Cristiano Ronaldo partant pour une quatrième saison à la Juventus. D’ailleurs, après des vacances bien méritées, la star portugaise est arrivée au siège de la Juventus ce lundi, pour la reprise des entrainements. Doit-on pour autant exclure une offensive du PSG ? Pas vraiment ! Il Corriere dello Sport explique en effet que Leonardo garderait toujours un œil sur Cristiano Ronaldo, mais son arrivée ne pourrait se faire qu'en cas de départ de Kylian Mbappé.

