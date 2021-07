Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de Leonardo pour Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 26 juillet 2021 à 18h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit annoncé comme étant une potentielle destination pour Cristiano Ronaldo, le club de la capitale n’aurait pas dégainé et la Juventus semblerait déterminée à le conserver.

Comme le10sport.com vous l’a confié en mai dernier, le clan Cristiano Ronaldo étudiait alors toutes les options pour son avenir. Alors que la Juventus a connu une troisième désillusion consécutive en Ligue des champions depuis le transfert de CR7 en 2018, un départ a été considérablement évoqué dans la presse. D’un retour à Manchester United, au Real Madrid ou encore au Sporting Lisbonne, c’est bien l’option PSG qui a pris le plus d’ampleur ces dernières semaines. Cependant, la tendance serait à présent à une quatrième saison dans le Piémont pour Ronaldo selon La Stampa. Le quotidien transalpin a d’ailleurs révélé ce lundi qu’une entrevue entre le clan Cristiano Ronaldo et les dirigeants de la Juventus aurait lieu dans les prochains jours pour déterminer son avenir.

Le PSG n’est pas passé à l’action pour Ronaldo