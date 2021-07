Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus met fin au feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 juillet 2021 à 22h15 par A.C.

Pavel Nedved, vice-président de la Juventus, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo.

A Turin, on ne parle plus que de ça. Après un Euro pas vraiment concluant, Cristiano Ronaldo est parti en vacances et la Juventus se demande toujours s’il respectera la dernière année de son contrat. Plusieurs sources assurent que le Portugais aurait des envies d’ailleurs et surtout des envies de Paris Saint-Germain ! La Gazzetta dello Sport assure que les propriétaires du PSG seraient prêts à tout pour recruter le quintuple Ballon d’Or, notamment à lui accorder le même salaire qu’il perçoit actuellement en Italie, soit 31M€ net par an. Au PSG, il pourrait notamment pallier le possible départ de Kylian Mbappé, qui ne semble pas vouloir prolonger.

« Cristiano Ronaldo revient lundi et va rester avec nous »