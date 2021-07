Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit revoir ses plans pour… Caleta-Car !

Publié le 28 juillet 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que la presse évoque un potentiel départ de Duje Caleta-Car à Tottenham, les Spurs auraient finalement d’autres plans en tête que le défenseur central de l’OM.

Duje Caleta-Car semble être avec Dario Benedetto et Boubacar Kamara l’une des potentielles ventes de l’OM cet été, le club phocéen multipliant les arrivées. Cependant, bien que l’international croate disposerait d’une belle cote sur le marché et notamment en Angleterre, un cador de Premier League devrait faire faux bond à Pablo Longoria, déterminé à dégraisser l’effectif de Jorge Sampaoli.

Caleta-Car à Tottenham, c’est râpé !