Mercato - OM : Une première vente se précise pour Longoria !

Publié le 27 juillet 2021 à 13h10 par A.C.

Après une dizaine de recrues bouclées à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria semble déterminé à se concentrer sur les départs.

Le travail fait par Pablo Longoria depuis le début du mercato estival est à saluer. Avec peu de moyens, le président de l’Olympique de Marseille a annoncé pas moins d’une dizaine de renforts, notamment Gerson ou encore Luan Peres. Comme il l’a toutefois expliqué en conférence de presse, l’OM doit également vendre au cours de ce mercato estival. « Tous les clubs doivent vendre. 80% ont fini la saison dans le rouge. Pour nous, ce n'est pas qu'économique, c'est aussi pour faire grandir le club et rester ambitieux sur le marché » a déclaré Longoria. « En Italie, en Espagne, il y a un manque de cash. C'est un marché difficile, pour tous les clubs. Quand cela commencera à bouger, il y aura plus de possibilités ». Les candidats ne manquent pas, puisqu’à l’OM on espère vendre Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore Nemanja Radonjic.

Radonjic veut retourner à Berlin