Mercato - OM : Les vérités de Longoria sur cet énorme chantier de l’été à l’OM !

Publié le 26 juillet 2021 à 15h30 par T.M.

Très actif dans le sens des arrivées, Pablo Longoria doit désormais passer à la vitesse supérieure pour ce qui est des départs. En effet, jusqu’à présent, cela est plutôt calme dans ce rayon à l’OM. Et ce lundi, le président olympien a fait un point.

Cela n’est désormais clairement plus à montrer, Pablo Longoria sait recruter. Depuis l’ouverture du marché des transferts, le président de l’OM s’est démené, a activé ses réseaux et a bouclé pas moins de 8 recrues jusqu’à présent. L’effectif de Jorge Sampaoli s’est donc considérablement renforcer et cela pourrait encore bouger. Longoria travaille ainsi encore pour cela, mais dans le même temps, il a une énorme mission à remplir : vendre. En effet, alors que les finances de l’OM ne sont pas les meilleures, il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses et ce ne sont pas les départs des joueurs libres ou encore l’opération montée avec Cagliari pour Kevin Strootman qui vont permettre de respirer plus facilement. Des départs sont donc attendus sur la Canebière et les regards se tournent notamment vers Dario Benedetto, Nemanja Radonjic, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car. Toutefois, aujourd’hui, ces joueurs sont encore à l’OM et un départ semble encore loin d’être fait pour chacun.

« Tous les clubs doivent vendre »