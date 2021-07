Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un incroyable casse-tête pour Ronald Koeman !

Publié le 28 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Lors de ce mercato estival, le FC Barcelone a notamment accueilli Memphis Depay et Sergio Agüero dans le secteur offensif. Des renforts qui pourraient bien causer quelques maux de tête à Ronald Koeman. Explications.

Malgré des comptes dans le rouge, le FC Barcelone s’est renforcé sur ce mercato estival en enregistrant les arrivées d’Emerson, Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Agüero. Avec le Néerlandais et l’Argentin, Ronald Koeman se voit donc là accorder deux nouvelles armes offensives. Forcément, cela sera d’une grande utilité tout au long de la saison afin de bien figurer sur tous les tableaux. Mais pour Koeman, cela devrait également être source que quelques maux de tête.

Quelle attaque pour le FC Barcelone ?

En effet, à Memphis Depay et Sergio Agüero s’ajoutent également Lionel Messi, parti pour prolonger, Ousmane Dembélé, qui ne sera pas vendu cet été étant donné qu’il est blessé, Ansu Fati, qui va prochainement revenir de blessure, et probablement Antoine Griezmann, qui pourrait finalement rester. Et il ne faut également pas oublier Rey Manaj et Alex Collado, auteurs d’une belle pré-saison actuellement. Ronald Koeman a donc l’embarras du choix en attaque, mais les places seront chères dans le secteur offensif. Il y aurait donc des décisions à prendre et forcément, cela va faire des déçus.