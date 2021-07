Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba prépare une surprenante surprise à Al-Khelaïfi !

Publié le 28 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG ait fait de lui sa nouvelle priorité estivale sur le marché des transferts, Paul Pogba pourrait faire patienter les dirigeants parisiens jusqu’en 2022 afin de tester sa cote sur le marché…

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Leonardo continuerait de travailler afin d’accueillir une énième star au PSG. Et cette personne ne serait nulle autre que Paul Pogba si l’on en croit Abdellah Boulma et un bon nombre de médias. D’ailleurs, afin de mettre toutes les chances de son côté pour boucler le transfert de Pogba cet été, le PSG prévoirait un dégraissage de 3 à 5 joueurs selon CBS . Cependant, Pogba pourrait redistribuer les cartes de sa propre destinée.

Pogba prêt à faire traîner les choses jusqu’en… 2022 !