Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Raiola... Le feuilleton Pogba pourrait totalement basculer !

Publié le 27 juillet 2021 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 27 juillet 2021 à 17h41

Nouvelle priorité du PSG dans ce mercato estival, Paul Pogba est encore loin d’avoir quitté Manchester United. En effet, l’international français serait en pleine réflexion pour son avenir et n’écarterait pas l’idée d’attendre le début de l’année 2022 pour trancher sur la question, de quoi permettre au Real Madrid ou encore à la Juventus de revenir dans la course.

À Paris, le mercato est loin d’être terminé. Alors que Leonardo a déjà mis la main sur quatre renforts de poids avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le directeur sportif du PSG compte encore boucler quelques dossiers, notamment pour densifier l'entrejeu. La priorité du club de la capitale semble toute trouvée puisque des discussions auraient déjà été entamées avec Mino Raiola pour Paul Pogba. Lié à Manchester United jusqu’en juin 2022, le champion du monde n’est pas disposé à prolonger son bail chez les Red Devils , et la presse britannique assure qu’il est peu probable de le voir changer de position. Le PSG a donc une fenêtre de tir pour attirer Paul Pogba, que l’on dit intéressé par une possible arrivée du côté du Parc des Princes. Cependant, ce dossier est très loin d’être bouclé, et Leonardo pourrait encore connaître un gros échec.

Le PSG doit vendre pour lancer l’opération Pogba

Malgré les ressources financières du Qatar, le PSG compte dégraisser son effectif avant de lancer son offensive pour Paul Pogba. Ce lundi, Sky Sports annonçait ainsi que le club de la capitale voulait notamment se séparer d’Ander Herrera, Sergio Rico et Alphonse Areola pour financer la venue du milieu de 28 ans. Layvin Kurzawa ou encore Pablo Sarabia seraient également concernés par un départ cet été, mais Leonardo se retrouve en difficulté dans ces dossiers puisque les offres manquent pour les indésirables du PSG. D’après L’Équipe , le salaire de Sergio Rico poserait problème pour son départ vers le LOSC, tandis que Galatasaray a écarté la piste Layvin Kurzawa face à la réticence du latéral gauche à rallier la Turquie. Pourtant, ces ventes semblent nécessaires pour l’opération Pogba. Ce mardi, Eurosport UK confirme la volonté du PSG de dégraisser son effectif avant d’accueillir l’international tricolore, de quoi bloquer ce dossier à l’heure actuelle. Et cela pourrait arranger Paul Pogba et son agent.

Pogba prêt à attendre 2022 pour étudier les offres ?