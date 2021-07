Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel adversaire de taille s’invite dans ce dossier chaud de Longoria !

Publié le 27 juillet 2021 à 17h10 par A.C.

Avec le départ de Florian Thauvin, une place s’est libérée à l’OM et Pablo Longoria pourrait encore une fois se tourner vers la Serie A.

Si Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente sont arrivés, l’Olympique de Marseille devrait recruter un autre ailier pour cette saison. Jorge Sampaoli semble avoir son favori. La presse argentine assure que le coach de l’OM pousserait toujours pour Cristian Pavon, dont le contrat avec Boca Juniors se termine en juin 2022 et qui ne souhaiterait pas prolonger. Pablo Longoria semble toutefois travailler sur d’autres pistes, notamment celle menant à Adam Ounas. Ancien des Girondins de Bordeaux et de l’OGC Nice, l’international algérien ne serait pas dans les plans de Luciano Spalletti au Napoli et devrait être vendu cet été.

Le Torino également dans le coup pour Ounas

En Italie, on parle toutefois d’un possible départ d’Adam Ounas vers Monza, mastodonte de Serie B qui rêve d’une montée en Serie A sous la direction de Silvio Berlusconi et d’Adriano Galliani. Un autre club aurait toutefois l’intention de tenter le coup pour Ounas ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le Torino suivrait de près l’ailier du Napoli et préparerait une éventuelle offensive. L’OM garde toutefois une chance, puisque Ounas ne serait pas la grande priorité du Torino, qui se concentrerait actuellement sur Marko Pjaca de la Juventus.