Mercato - OM : Longoria a une grosse opportunité à 0€ à saisir !

Pour pallier le départ de Bouna Sarr, Pablo Longoria aurait coché le nom de Daniel Wass. Alors que poulain sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Valence serait prêt à le conserver cet été pour le laisser filer à 0€ dans un an.

Parti au Bayern à l'été 2020, Bouna Sarr a laissé un grand vide à l'OM. Pour le combler, Pablo Longoria a obtenu le prêt de Pol Lirola pour la deuxième partie de saison 2020-2021. Alors que le défenseur espagnol a fait son retour à la Fiorentina, le président de l'OM s'activerait pour le rapatrier dès cet été. En parallèle, Pablo Longoria travaillerait sur un autre dossier au poste d'arrière droit : Daniel Wass (32 ans). Et alors que l'international danois n'a plus qu'une année d'engagement avec Valence, le nouveau patron de l'OM pourrait boucler un joli coup à 0€.

Un départ libre à l'été 2022 pour Daniel Wass ?