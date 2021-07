Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une mauvaise stratégie adoptée par Longoria avec Almada ?

Publié le 27 juillet 2021 à 16h10 par A.C.

Considéré comme l’une des grandes promesses du football argentin, Thiago Almada intéresserait beaucoup l’Olympique de Marseille.

Grand connaisseur du football sud-américain, Jorge Sampaoli semble avoir glissé plusieurs pistes à Pablo Longoria. C’est notamment le cas de Gerson, que l’Olympique de Marseille a arraché à Flamengo pour un total de 30M€, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. Sampaoli ne voudrait pas s’arrêter là, puisqu’il pousserait Longoria à recruter Thiago Almada de Vélez Sarsfield. Une opération compliquée, comme l’a récemment confié le président de l’OM. « Sur les postes d'extracommunautaires, les quatre sont couverts avec Luan Peres, Luis Henrique, Gerson et Benedetto » a déclaré Longoria, en conférence de presse. « Même si on voulait faire une opération avec un extracommunautaire on ne pourrait pas. On doit s'adapter ».

Atlanta United a doublé l’OM