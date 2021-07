Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha pourrait prendre une décision fracassante pour Mbappé !

Publié le 27 juillet 2021 à 14h15 par A.D.

Alors qu'il ne compterait pas prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait annoncer son envie de partir très prochainement. Dans ce cas, la direction parisienne pourrait accepter de vendre son numéro 7 au Real Madrid cet été, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit à l'été 2022.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas parapher un nouveau bail avec le PSG. Obnubilé par le Real Madrid, le numéro 7 parisien pourrait donc être vendu dès cet été, à moins que sa direction ne préfère le laisser filer librement et gratuitement dans un an. Et à en croire Alvaro Montero, journaliste de Cuatro et Telecinco , Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient opter pour un transfert cet été dans un cas très précis.

Mbappé vendu cet été s'il annonce son intention de partir ?