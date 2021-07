Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations de taille sur un indésirable du vestiaire !

Publié le 27 juillet 2021 à 12h45 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par le PSG alors qu’il se retrouve désormais barré par Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Sergio Rico figurerait bien sur les tablettes du LOSC. Mais une autre piste est à oublier pour le gardien espagnol…

Alors qu’il occupait le rôle de doublure de Keylor Navas depuis deux ans au sein du PSG, Sergio Rico subit de plein fouet le recrutement de Gianluigi Donnarumma cet été dans la capitale. Au même titre qu’Alphonse Areola, le gardien espagnol doit donc se trouver un nouveau point de chute cet été, et il semblerait que Rico n’ait plus qu’une seule option possible à ce jour.

Rico ciblé par le LOSC, rien avec Besiktas ?