Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le feuilleton Pogba !

Publié le 26 juillet 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Paul Pogba est annoncé avec insistance comme une cible du PSG, tout indique que Manchester United est dans une position indélicate dans le dossier.

En quête d’un nouveau renfort pour son milieu de terrain, le PSG semble avoir fait de Paul Pogba sa grande priorité dans cette optique. Il faut dire qu’une fenêtre de tir existe avec l’international français dans la mesure où il est à un an du terme de son contrat à Manchester United. Les Red Devils pourraient donc être contraints de le vendre cet été s’il ne prolonge pas son bail afin de ne pas le perdre gratuitement dans un an. Et visiblement, bonne nouvelle pour le PSG, les négocations dans l’optique d’un renouvellement de contrat n’avanceraient pas vraiment.

Aucune avancée dans les négociations entre Paul Pogba et Manchester United