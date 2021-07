Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les coulisses du gros coup Wijnaldum !

Publié le 26 juillet 2021 à 11h15 par T.M.

Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum s’est engagé cet été avec le PSG. Toutefois, concernant le Néerlandais, cela aurait pu se passer différemment.

Ayant passé 5 ans à Liverpool, Georginio Wijnaldum a tourné la page des Reds cet été. Arrivé au terme de son contrat, le Néerlandais a fait ses valises pour rejoindre le PSG. D’ailleurs, ce dimanche, pour la presse britannique, Wijnaldum s’est expliqué à propos de son départ, rejetant notamment la faute sur FSG, propriétaire du club anglais : « Il y a un moment où je ne me suis pas senti aimé et apprécié. Pas par mes coéquipiers ni par les gens à Melwood (le centre d’entraînement). Ce n’était pas de ce côté, mais plus de l’autre côté (FSG, les propriétaires). Il y a un moment où je ne me suis senti pas aimé, pas apprécié ».

La faute est du côté de Liverpool !