Mercato - PSG : Le Qatar a mis le paquet pour cette énorme recrue !

Publié le 26 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG cet été après être arrivé en fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum a rapidement été séduit par les arguments mis en avant par la direction du club de la capitale.

Toute première recrue du PSG en cette période de mercato estival avant Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum a donc finalement opté pour le club francilien pour la suite de sa carrière, alors qu’il était annoncé proche du FC Barcelone. Interrogé dimanche par le Daily Mail, le milieu de terrain néerlandais explique que les arguments mis en avant par la direction du PSG l’ont rapidement séduit.

« C’était le projet qu’il me fallait »