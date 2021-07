Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau terrible signal pour Leonardo dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 25 juillet 2021 à 16h15 par H.G.

Alors que le PSG a été cité sur les traces de Manuel Locatelli, le milieu italien aurait déjà tranché pour son avenir, et cela n’irait pas en la faveur du club parisien.

La venue de Georginio Wijnaldum n’a pas conduit le PSG à se contenter de son milieu de terrain actuel. En effet, le club parisien voudrait une fois de plus se renforcer dans ce secteur et ciblerait plusieurs hommes dans cette optique, à l’image de Paul Pogba, Eduardo Camavinga ou encore Manuel Locatelli. Seulement voilà, avec le dernier cité, tout indique que le PSG est mal embarqué puisque la Juventus aurait fait de sa venue une priorité et que de nouvelles discussions auront bientôt lieu entre la Vieille Dame et Sassuolo.

Manuel Locatelli ne veut que la Juventus !