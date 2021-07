Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus a tranché pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 juillet 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Cristiano Ronaldo, il ne serait pas à exclure le scénario qui conduirait le Portugais à rester à la Juventus.

Tandis que l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit plus que jamais en pointillés au PSG, le club de la capitale envisagerait de compenser son possible à un an de la fin de son bail départ en misant sur Cristiano Ronaldo. Lui-aussi à un an du terme de son contrat, l’international portugais ne serait pas contre quitter la Juventus pour prendre la direction de la capitale. Des discussions existeraient déjà en ce sens entre l’écurie parisienne et Jorge Mendes, mais aucun scénario ne serait à écarter pour l’heure dans le dossier, et ce alors que Cristiano Ronaldo sera de retour à l’entrainement.

Le scénario d’une prolongation n’est pas à exclure, mais…