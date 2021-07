Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Buffon envoie un énorme avertissement à Gianluigi Donnarumma !

Publié le 25 juillet 2021 à 11h45 par T.M.

Depuis quelques jours désormais, Gianluigi Donnarumma est un joueur du PSG. Et pour cette nouvelle aventure, le portier italien a reçu certains conseils de la part de Gianluigi Buffon.

A 22 ans, Gianluigi Donnarumma connait un été mouvementé. L’Italien vient de remporter l’Euro, d’être sacré meilleur joueur du tournoi, mais aussi de changer de club. En effet, arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, le portier transalpin a décidé de rejoindre le PSG, où il sera en concurrence avec Keylor Navas. Et concernant ce nouveau chapitre dans sa carrière, Donnarumma a pu compter sur les conseils de Gianluigi Buffon : « J’ai parlé avec Buffon, qui m’a donné des conseils à propos du club, de son histoire et la beauté du fait de pouvoir être ici. Je suis très heureux qu’il m’ait dit cela et cela a été un plus pour venir ici ».

« Il faut qu’il soit calme »