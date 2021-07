Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo est attendu de pied ferme !

Publié le 25 juillet 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que Jorge Mendes serait en contact avec le PSG dans l’optique d’une possible arrivée de Cristiano Ronaldo à Paris, la future décision de l’international portugais pourrait avoir de grosses répercussions sur le marché.

Arrivé en 2018 à la Juventus en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait quitter le club italien au cours de cette fenêtre estivale des transferts. En effet, l’international portugais aurait des envies d’ailleurs en raison des performances décevantes des Bianconeri depuis sa venue, notamment sur la scène européenne. De son côté, malgré ses prises de position publique par le biais de ses dirigeants, la Vielle Dame ne serait pas opposée à un départ de son joueur afin d’économiser ses conséquents émoluments. Et en cas de départ, c’est bien vers le PSG que pourrait s’en aller Cristiano Ronaldo.

Jorge Mendes discute avec le PSG, Cristiano Ronaldo va devoir trancher