Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une grosse ouverture pour le chouchou de Sampaoli !

Publié le 28 juillet 2021 à 14h10 par A.D.

Contraint de vendre pour alléger sa masse salariale et faire de la place à Radja Naiggolan, Cagliari penserait à se débarrasser de Giovanni Simeone. Alors que Jorge Sampaoli voudrait à tout prix recruter El Cholito, Pablo Longoria pourrait boucler cette opération grâce à une offre comprise entre 10M€ et 15M€. Et selon la presse espagnole, les Rossoblu seraient même prêts à négocier différentes formules pour baisser le prix de la transaction.

Arrivé sur le banc de l'OM il y a quelques mois, Jorge Sampaoli afficherait un souhait fort pour le recrutement. Désireux de renforcer son attaque, le nouveau coach de l'OM souhaiterait s'offrir les services de Giovanni Simeone. Alors qu' El Cholito serait ravi de rejoindre Marseille, comme Nicolo Schira l'a révélé dernièrement, Cagliari pourrait faciliter le départ de son attaquant lors de ce mercato estival.

Cagliari prêt à tout pour vendre Giovanni Simeone ?