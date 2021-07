Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Simeone plombé par... Benedetto ?

Publié le 28 juillet 2021 à 12h10 par A.D.

Tombé sous le charme de Giovanni Simeone, Jorge Sampaoli aimerait voir Pablo Longoria le recruter lors de ce mercato estival. Toutefois, l'arrivée d'El Cholito à l'OM serait actuellement bloquée par Dario Benedetto.

Pour renforcer son attaque, Jorge Sampaoli souhaiterait que Pablo Longoria aille chercher Giovanni Simeone à Cagliari. Et selon les dernières indiscrétions de Nicolo Schira, El Cholito ne verrait pas du tout d'un mauvais oeil un départ vers l'OM. En effet, comme l'a précisé le journaliste italien sur son compte Twitter dernièrement, Giovanni Simeone aimerait rejoindre le club phocéen en priorité, et ce, malgré l'intérêt du Zénith Saint-Pétersbourg. Toutefois, Jorge Sampaoli et le fils de Diego Simeone pourraient voir leur rêve être brisé par Dario Benedetto.

Longoria doit sacrifier Benedetto pour Simeone, mais...