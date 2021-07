Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Simeone sur le point de basculer !

Publié le 27 juillet 2021 à 9h10 par A.C.

Jorge Sampaoli serait un grand fan de Giovanni Simeone, qu’il souhaiterait avoir sous ses ordres à l’Olympique de Marseille.

Actuellement, Jorge Sampaoli doit faire face à quelques soucis en attaque. Arkadiusz Milik est en effet toujours écarté des terrains à cause d’une blessure contractée avant l’Euro, ce qui pousse le coach de l’Olympique de Marseille à souvent miser sur le jeune Ahmadou Dieng. Parallèlement, on pensait Dario Benedetto toujours plus proche d’un départ et Pablo Longoria a remis les pendules à l’heure ce lundi, en conférence de presse. « Sur les attaquants, le mercato est toujours ouvert, le temps des opérations ne dépend pas que de nous, mais aussi des autres clubs, du joueur » a expliqué le président de l'OM. « B enedetto est sous contrat avec nous, c'est vrai qu'il y a des clubs intéressés, c'est public, mais il faut prendre le temps de négocier avec les autres clubs ». En cas de départ, un remplaçant serait déjà prêt avec Giovanni Simeone, une piste qui aurait été glissée par Sampaoli à Longoria.

Le Zénith plutôt que l’OM pour Giovanni Simeone ?

Le fils de Diego Simeone ne semble toutefois pas se rapprocher de l’Olympique de Marseille ! D’après les informations de Gianluca Di Marzio, il serait plutôt en train de prendre la direction du Zénith Saint-Pétersbourg. Les dirigeants de Cagliari souhaiteraient en effet récupérer au moins M€ du départ de Giovanni Simeone et le club russe semble prêt à les offrir, à l’inverse de l’OM. A noter que Simeone ne serait pas considéré comme extracommunautaire s’il rejoignait l’OM, puisqu’il possède le passeport espagnol, étant né à Madrid.