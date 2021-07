Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli est à l'origine d'un joli coup à Marseille !

Publié le 27 juillet 2021 à 1h00 par D.M.

Président de l'OM, Pablo Longoria est revenu sur l'arrivée de Luan Peres et a évoqué le rôle important de Jorge Sampaoli dans ce dossier.

Très actif lors de ce mercato estival, Pablo Longoria a présenté de nombreux joueurs à la presse cet été. Ce lundi, c’était au tour de Cengiz Under et de Luan Peres de répondre aux questions des journalistes. Acheté contre un chèque de 4,5M€ à Santos, le défenseur brésilien a notamment évoqué sa joie de rejoindre l’OM : « Je suis très heureux d'être à l'OM, je me sens chez moi, je suis heureux aussi de la confiance que le coach me donne. Le fait de le connaître a facilité mon intégration. Je suis content de mes deux premiers matchs, mais je dois m'améliorer sur le plan de la condition physique. » Et comme indiqué par Pablo Longoria, Luan Peres était une demande de Jorge Sampaoli, entraîneur du club marseillais.

« Son arrivée répond à une demande du coach »