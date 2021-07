Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message fort pour une de ses pistes offensives !

Publié le 28 juillet 2021 à 13h10 par A.C.

Pablo Longoria garderait un œil sur la situation de Willian José, attaquant de la Real Sociedad déjà lié à l’Olympique de Marseille cet hiver.

Si Arkadiusz Milik devrait vraisemblablement rester à l’Olympique de Marseille, c’est Dario Benedetto qui pourrait plier bagages. La presse brésilienne assure que l’attaquant serait proche de rejoindre Sao Paulo, même si plusieurs détails sont encore à régler. Le club pauliste voudrait notamment que l’OM prenne en charge une partie du salaire de Benedetto, comme il l’a déjà fait avec Kevin Strootman à Genoa puis à Cagliari. Si une solution est trouvée Benedetto pourrait donc laisser une place libre en attaque, avec Longoria qui aurait déjà plusieurs pistes...

« Si les discussions portent leurs fruits, il quittera le club. Sinon, il restera avec nous »