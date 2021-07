Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup estival s’éloigne pour l’OM…

Publié le 28 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que Pablo Longoria aimerait rapatrier Daniel Wass en Ligue 1, le FC Valence compterait à tout prix conserver le Danois cet été et prévoirait même de prolonger son contrat.

Au cours de ce début de mercato estival, Pablo Longoria a multiplié les recrues et serait en pourparlers avec les représentants de deux clubs afin de boucler la venue d’un latéral droit. À savoir la Fiorentina pour Pol Lirola qui a déjà été prêté lors de la deuxième partie de saison à l’OM et le FC Valence pour Daniel Wass, un ancien de la Ligue 1 passé notamment par Evian. Président de l’OM, Longoria a fait passé le message suivant en conférence de presse lundi. « On a beaucoup de respect pour ce joueur que j'ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu'on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles ». Ces dernières heures, Mundo Deportivo a fait état d’une indemnité de transfert de 6M€ pour que le club espagnol décide de céder Wass cet été. Cependant, la vérité serait tout autre.

Une prolongation de Wass à Valence ?