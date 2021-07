Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite du Barça a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 28 juillet 2021 à 18h10 par La rédaction

L'avenir d'Ilaix Moriba fait partie des zones de flou autour du FC Barcelone. Le jeune milieu de terrain catalan aurait toutefois fait part d'une décision forte.

Ilaix Moriba est l'une des révélations du FC Barcelone cette saison. Ce jeune milieu de terrain de 18 ans a réussi à se faire une place dans l'entrejeu catalan où évoluent pourtant Pedri, Frenkie de Jong, Sergio Busquets ou encore Miralem Pjanic. Lié au Barça jusqu'en 2022, le Guinéo-Espagnol a déjà attiré l'oeil d'autres écuries européennes, comme Manchester City. Au point de semer le doute sur une éventuelle prolongation.

Moriba veut prolonger !