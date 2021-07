Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir d'Haaland dicté par Lewandowski ? La réponse !

Publié le 28 juillet 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland figurerait sur les tablettes du Real Madrid et du Bayern. Alors que le buteur norvégien pourrait prendre la succession de Robert Lewandowski à Munich, Herbert Hainer a lâché toutes ses vérités sur ce dossier.

Alors qu'il a réalisé un début de saison 2019-2020 fracassant avec le RB Salzbourg, Erling Haaland a alarmé bon nombre d'écuries européennes, dont le Real Madrid. Toutefois, le buteur norvégien a préféré rejoindre le Borussia Dortmund pour emmagasiner du temps de jeu et parfaire sa progression en janvier 2020. En très grande forme depuis son arrivée au BVB , Erling Haaland serait toujours dans le viseur des colosses du continent. D'ailleurs, on pourrait assister à une véritable bataille royale cet été entre le Real Madrid et les cadors de Premier League. Désireuse de conserver Erling Haaland, la direction du club de la Ruhr aurait fixé un prix XXL pour refroidir les ardeurs de ses prétendants. Un prix jugé excessif par Erling Haaland, lui-même. « Mon prix fixé à 175M€ ? Jusqu'à hier, je n'avais pas parlé à mon agent depuis un mois. Donc vous avez la réponse. J'espère que ce ne sont que des rumeurs, parce que c'est beaucoup d'argent pour une seule personne » , a jugé le buteur norvégien, avant de faire passer un message sur son avenir. « Pourquoi je me sens bien et je ne pense pas à quitter le Borussia Dortmund ? Tout d'abord, il me reste trois ans de contrat. Je profite de mon temps ici » , a confié Erling Haaland dans des propos rapportés par Bild ce mardi.

«Lewandowski restera avec nous pour les deux prochaines saisons»

Déterminé à garder Erling Haaland, le Borussia Dortmund a multiplié les sorties pour affirmer sa position. Ce mercredi, Sebastian Kehl en a même rajouté une couche. « Haaland restera-t-il cet été ? Oui. Dans les discussions avec Mino Raiola pour Malen, je n'ai pas eu le sentiment que nous devions nous revoir à propos de Haaland. Nous ne voulons pas l'abandonner » , a déclaré le directeur du football du BVB lors d'un entretien accordé à Bild .

«Haaland ? Pour l'instant, nous ne cherchons pas de successeur à Lewandowski»