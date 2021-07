Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante du clan Gareth Bale !

Publié le 28 juillet 2021 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Gareth Bale ne devrait pas quitter le Real Madrid cet été pour éviter un départ libre et gratuit dans un an. Selon son entourage, l'international gallois serait assuré de porter le maillot merengue cette saison.

Indésirable sous Zinedine Zidane, Gareth Bale aurait été poussé vers la sortie à plusieurs reprises lors des dernières fenêtres de transferts. Mais alors que l'international gallois dispose d'un contrat XXL, le Real Madrid n'a jamais réussi à le vendre jusque-là. Prêté la saison dernière à Tottenham, Gareth Bale a fait son retour cet été à la Maison-Blanche , et il semblerait qu'il soit parti pour y rester. Malgré une fin de contrat le 30 juin 2022, l'attaquant de 32 ans devrait porter les couleurs du Real Madrid cette saison, avant de partir librement et gratuitement dans un an.

Le clan Bale scelle son avenir