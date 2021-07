Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une solution à la Strootman pour Benedetto ?

Publié le 28 juillet 2021 à 15h10 par A.C.

Dario Benedetto pourrait quitter l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato, afin de retrouver l’Amérique du Sud.

Avec la concurrence de Arkadiusz Milik et les choix de Jorge Sampaoli, la carrière de Dario Benedetto à l’Olympique de Marseille a pris une tournure particulière. Celui qui était titulaire indiscutable semble être désormais poussé vers la sortie. En conférence de presse, Pablo Longoria a d’ailleurs avoué que l’Argentin suscitait un certain intérêt. « Sur les attaquants, le mercato est toujours ouvert, le temps des opérations ne dépend pas que de nous, mais aussi des autres clubs, du joueur » a déclaré le président de l’OM. « Benedetto est sous contrat avec nous, c'est vrai qu'il y a des clubs intéressés, c'est public, mais il faut prendre le temps de négocier avec les autres clubs ». La piste la plus chaude semble concerner Sao Paulo, mais le clan Benedetto semble beaucoup trop gourmand pour l’instant...

L’OM pourrait prendre en charge une partie du salaire de Benedetto