Mercato - Barcelone : La grosse anecdote de Memphis Depay sur son arrivée !

Publié le 28 juillet 2021 à 11h00 par A.D.

Fan du Barça depuis son enfance, Memphis Depay a enfin réalisé son rêve de jouer pour l'écurie blaugrana. Tout juste arrivé en Catalogne, l'international néerlandais a raconté une belle anecdote sur son attachement particulier pour le FC Barcelone.

Depuis son plus jeune âge, Memphis Depay est un grand fan du FC Barcelone. Alors qu'il a toujours rêvé de défendre les couleurs du club blaugrana, l'international néerlandais a enfin exaucé son souhait en signant librement et gratuitement au Barça cet été. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo , Memphis Depay a raconté une grosse anecdote sur son amour inconditionnel pour le FC Barcelone.

«Un jour, mon grand-père m'a dit que j'allais jouer au Barça»