Mercato - Barcelone : L'énorme aveu de Depay sur les coulisses de sa signature !

Publié le 28 juillet 2021 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat avec l'OL, Memphis Depay s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone. Alors qu'il défend désormais les couleurs du club blaugrana, l'international néerlandais a fait de nouvelles confidences sur les dessous de son arrivée.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin avec l'OL, Memphis Depay a décidé de se lancer un tout nouveau défi du côté du FC Barcelone. Après s'être entendu avec la direction catalane, l'international néerlandais a donc signé au Barça pour la modique somme de 0€. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo , Memphis Depay a expliqué son choix de rejoindre l'écurie blaugrana cet été. « Pourquoi avoir choisi le Barça alors que d'autres clubs m'offraient plus ? Parce que c'est un grand club, je pense qu'il convient à ma façon de jouer et j'aime cette ville. Il y a de nombreuses raisons » , a confié Memphis Depay. Lors du même entretien, l'ancien capitaine de l'OL s'est également prononcé sur les coulisses de son arrivée, avant de dévoiler ses objectifs XXL avec le FC Barcelone.

«J'étais heureux et excité, parce que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie»