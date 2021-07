Foot - Mercato

Mercato : Donnarumma, Ramos, Gerson… Quelle la meilleure recrue de L1 pour le moment ?

Publié le 28 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Malgré le contexte actuel, le marché des transferts est très animé en Ligue 1. Et quelle est la meilleure recrue jusqu’à présent ?

Cela fait maintenant plus d’un an que les clubs à travers le monde sont en difficulté financière à cause de la pandémie de coronavirus et la crise causée par celle-ci. Et pour ce qui est des clubs de Ligue 1, le manque à gagner est encore plus important compte tenu des récents problèmes avec Mediapro. Pour autant, malgré ce contexte clairement pas favorable aux investissements, les écuries françaises se montrent particulièrement actives depuis l’ouverture du marché des transferts. Et ces dernières semaines, les recrues se sont multipliées à travers l’Hexagone.

PSG, OM, OGC Nice… Ça bouge en Ligue 1 !

Et s’il y a bien un club actif en Ligue 1, c’est l’OM qui a enregistré pas moins de 8 recrues. Pablo Longoria a travaillé fort et cela a abouti avec les arrivées notamment de Gerson, Matteo Guendouzi, William Saliba ou encore Cengiz Under. N’ayant recruté lui « que » 4 nouveaux joueurs, le PSG a certainement frappé le plus fort en Europe avec Georginio Wijnaldum, Achrad Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Cette saison, la Ligue 1 promet donc d’être passionnante, notamment avec le projet de l’OGC Nice en construction. Après avoir accueilli Christophe Galtier, les Aiglons sont notamment partis chercher Calvin Stengs, Justin Kluivert ou encore Mario Lemina. Sans oublier les jolis coups comme Mamadou Sakho à Montpellier, Loïc Badé à Rennes ou encore Kevin Gameiro à Strasbourg. Et dire que le mercato est encore loin d’avoir fermé ses portes…



Alors, quelle est la meilleure recrue de Ligue 1 pour le moment ?