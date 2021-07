Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Benedetto plombe les plans de Longoria !

Publié le 28 juillet 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que l’OM cherche une porte de sortie à Dario Benedetto, Sao Paulo serait disposé à l’accueillir cet été. Cependant, l’agent de l’attaquant argentin compliquerait les négociations.

Depuis l’arrivée d’Arkadiusz Milik à l’OM, Dario Benedetto a très clairement perdu sa place en attaque. Jorge Sampaoli ne semble pas compter sur l’attaquant argentin, annoncé sur le départ cet été. Pablo Longoria cherche en effet à se séparer de plusieurs éléments après s’être montré très actif dans le sens des arrivées, et Dario Benedetto est très clairement ciblé par le président de l’OM, d’autant que son départ s’annonce stratégique en vue de l’arrivée d’un nouveau renfort offensif, à l'instar de Cristian Pavon (Boca Juniors) ou Giovanni Simeone (Cagliari). Sao Paulo apparaît comme le favori pour accueillir l’attaquant argentin, mais le clan Benedetto n’arrangerait pas les affaires de Pablo Longoria.

Ça bloque entre Benedetto et Sao Paulo