Mercato - OM : Une grosse bataille attend Longoria pour l'héritier de Benedetto !

Publié le 28 juillet 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Désireux de se lancer un nouveau défi, Giovanni Simeone souhaiterait quitter Cagliari et rejoindre l'OM. Alors que Jorge Sampaoli l'accueillerait volontiers, Pablo Longoria aurait pris les devants sur ce dossier. Toutefois, le président de l'OM serait actuellement bloqué par Dario Benedetto et pourrait voir le Celta Vigo, Villarreal ou encore le Zénith Saint-Pétersbourg lui griller la priorité pour El Cholito.

Pour étoffer son attaque, Jorge Sampaoli aurait réclamé le recrutement de Giovanni Simeone à Pablo Longoria. Et cela tombe plutôt bien, puisqu' El Cholito serait prêt à signer à l'OM dès cet été. D'après les indiscrétions d' AS , Giovanni Simeone souhaiterait à tout prix relever un tout nouveau challenge pour parfaire sa progression. Dans cette optique, l'attaquant de 26 ans aimerait quitter Cagliari et la Serie A lors de ce mercato estival. Selon les dernières informations de Nicolo Schira, Giovanni Simeone n'envisagerait pas de relancer sa carrière dans n'importe quel club. Comme l'a indiqué le journaliste italien sur son compte Twitter , El Cholito aurait l'intention de rejoindre l'OM en priorité cet été. Toutefois, le club phocéen ne serait pas encore prêt à accueillir Giovanni Simeone.

Le Celta, Villarreal et le Zénith à l'affût pour Simeone ?

Toujours selon AS , Pablo Longoria aurait la nécessité de se séparer de Dario Benedetto pour pouvoir accueillir Giovanni Simeone lors de cette fenêtre de transferts. Et à en croire le média espagnol, le président de l'OM aurait du mal à trouver un point de chute à son numéro 9 pour le moment. En effet, Dario Benedetto aurait été proposé à plusieurs clubs. Toutefois, personne n'aurait encore fait le moindre mouvement concernant le buteur argentin. Alors que l'OM serait actuellement bloqué, les autres prétendants de Giovanni Simeone pourraient en profiter pour refaire leur retard.

Les prétendants de Simeone doivent tous dégraisser