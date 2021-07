Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto, la clé du recrutement de Longoria !

Publié le 28 juillet 2021 à 12h30 par A.C.

Arrivé en 2019 en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto semble être le premier candidat à un départ du côté de l’Olympique de Marseille.

En moins d’un an, la situation de Dario Benedetto a changé du tout au tout. Sous les ordres d’André Villas-Boas, il était le titulaire indiscutable et seul propriétaire du numéro 9 de l’Olympique de Marseille, puisque Valère Germain semblait cantonnée à un poste d’ailier. Le technicien portugais parti, Benedetto a vu une vieille connaissance arriver avec Jorge Sampaoli, qui semblait vouloir miser sur lui. En même temps que le nouvel entraineur marseillais, Benedetto a toutefois également vu Arkadiusz Milik débarquer à l’OM ! Une très mauvaise nouvelle, puisque le Polonais est devenu incontournable dans le dispositif de Sampaoli et alors qu’un départ semblait pouvoir se boucler, il devrait vraisemblablement rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine également. Un départ semble donc être devenu inévitable pour Benedetto...

Benedetto pourrait libérer une place d’extracommunautaire

Surtout que cela pourrait totalement débloquer le recrutement de l’Olympique de Marseille ! Argentin, Dario Benedetto occupe en effet une place d’extracommunautaire, comme l’a tout récemment expliqué Pablo Longoria. « Sur les postes d'extracommunautaires, les quatre sont couverts avec Luan Peres, Luis Henrique, Gerson et Benedetto » a expliqué le président de l’OM, en conférence de presse. « Même si on voulait faire une opération avec un extracommunautaire on ne pourrait pas. On doit s'adapter ». Une vente de Benedetto pourrait donc ouvrir la porte à une nouvelle recrue, qui pourrait bien être Cristian Pavon ! Ce dernier est l’un des joueurs favoris de Jorge Sampaoli, qui presserait l’OM pour pouvoir l’arracher à Boca Juniors.

L’Espagne avec Elche ou le Brésil à Sao Paulo ?