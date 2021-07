Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay prend position dans le feuilleton Messi !

Publié le 28 juillet 2021 à 10h30 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi devrait rempiler avec le FC Barcelone. Alors qu'il vient de s'engager en faveur du Barça, Memphis Depay a affiché un souhait fort sur l'avenir de La Pulga.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Barça, Lionel Messi n'a pas pu prolonger à temps. Sans club depuis presque un mois, La Pulga devrait tout de même poursuivre son aventure avec le FC Barcelone. Toutefois, Joan Laporta aurait une série de cases à remplir avant de pouvoir rapatrier Lionel Messi. Alors que La Pulga n'a pas encore retrouvé le Barça, Memphis Depay s'est positionné sur ce feuilleton et a fait clairement savoir qu'il aimerait évoluer avec la star argentine cette saison.

«Ce serait fantastique de jouer à ses côtés»