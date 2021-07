Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore un grand danger pour Leonardo avec Paul Pogba ?

Publié le 28 juillet 2021 à 10h15 par La rédaction

Si le PSG se rapproche un petit peu plus de Paul Pogba, une autre piste resterait tout aussi plausible pour le Français : la Juventus.

Paul Pogba semble plus que jamais sur le départ de Manchester United. A un an de la fin de son contrat, le Français se rapproche de la sortie, et les dernières rumeurs font état d'un intérêt encore plus prononcé du PSG. Malgré 199 matchs et 39 buts sous le maillot des Red Devils, la Pioche n'aura jamais vraiment réussi à retrouver en club l'éclat qu'on lui connaissait à la Juventus ou que l'on retrouvait en Equipe de France.

Un retour possible à la Juventus ?