Mercato - PSG : Leonardo va passer à l’action pour Paul Pogba !

Publié le 27 juillet 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé avec grande insistance sur les traces de Paul Pogba, le club de la capitale devrait enfin passer à l’action auprès de Manchester United prochainement.

Si Georginio Wijnaldum est un beau renfort pour l’entrejeu du PSG, cela n’est toujours pas suffisant aux yeux de la direction sportive parisienne. En effet, le club de la capitale voudrait une nouvelle fois renforcer ce secteur de jeu et ciblerait dans cette optique Paul Pogba. À un an de la fin de son contrat, l’international français aurait de grandes chances de quitter Manchester United au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Et le PSG n’a clairement pas l’intention de passer à côté de cette opportunité.

Le PSG va entrer en contact avec Manchester United !