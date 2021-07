Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous de l’intérêt de Leonardo pour Varane révélés !

Publié le 27 juillet 2021 à 20h15 par La rédaction

Raphaël Varane va bien évoluer avec Manchester United. Toutefois, le Français aurait pu aussi filer au PSG, qui a finalement préféré Sergio Ramos.

Au cœur des rumeurs ces dernières semaines, Raphaël Varane s’est engagé avec Manchester United. Alors qu’il était sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022, le défenseur français s'offre donc un nouveau défi dans un championnat méconnu. Si son arrivée en Angleterre est désormais actée, l’avenir du champion du monde tricolore n’était pas aussi clair il y a quelques mois, notamment quand le PSG s’intéressait à Raphaël Varane. Si des contacts avaient eu lieu entre la direction parisienne et le clan du Madrilène, le PSG et Leonardo ont opté pour une autre solution cet été.

Le PSG a privilégié Ramos à Varane