Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse indication sur l'avenir de cette cible de Leonardo !

Publié le 28 juillet 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Manuel Locatelli, l’un des concurrents du club de la capitale aurait compris que le milieu italien est promis à la Juventus.

La venue de Georginio Wijnaldum ne suffit pas au PSG pour être rassasié dans son projet de renforcer son milieu de terrain. En effet, le club de la capitale aimerait de nouveau renforcer ce secteur et ciblerait plusieurs joueurs dans cette optique. Paul Pogba serait la grande priorité, mais d’autres pistes ont été avancée comme étant des pistes de Leonardo, à l’image de celle menant à Manuel Locatelli. Seulement voilà, depuis maintenant plusieurs semaines, il est annoncé que le milieu de Sassuolo est promis à la Juventus et cela tend, malheureusement pour le PSG, à se confirmer.

Arsenal se fait une raison pour Manuel Locatelli