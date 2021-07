Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout serait déjà bouclé pour l’avenir de Gareth Bale !

Publié le 24 juillet 2021 à 1h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Gareth Bale est encore parti pour rester. Le Gallois souhaiterait effectuer sa dernière année de contrat avec le Real Madrid, et Florentino Pérez ne croule pas sous les offres pour son joueur.

Le Real Madrid ne compte toujours qu'un seul renfort dans ce mercato estival, en la personne de David Alaba, mais Carlo Ancelotti a vu un visage familier renforcer son effectif : Gareth Bale. Après un prêt d’un an à Tottenham, le capitaine du Pays de Galles est de retour à Madrid. Bale a encore une année de contrat, et malgré les rumeurs d’une retraite anticipée, le joueur de 32 ans souhaiterait bien poursuivre sa carrière à Madrid…

Gareth Bale veut rester au Real