Mercato - PSG : Leonardo aura sa chance pour ce joueur du Barça !

Publié le 24 juillet 2021 à 0h45 par A.C.

Peu utilisé cette saison, Miralem Pjanic devrait quitter le FC Barcelone cet été.

Arrivé l’été dernier, Miralem Pjanic devrait déjà quitter le FC Barcelone. Il n’a en effet que très peu joué sous Ronald Koeman et vu que son club a cruellement besoin d’argentin, il semble être le premier sacrifiable. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qua la situation de Pjanic a attiré l’attention de Chelsea et du Paris Saint-Germain, mais une autre piste semble prendre forme depuis quelques jours. Le milieu de terrain souhaiterait absolument retrouver la Juventus, où son mentor Massimiliano Allegri vient tout juste de revenir.

La Juventus ne pense qu’à Locatelli