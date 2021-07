Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Haaland, ça s’annonce légendaire !

Publié le 28 juillet 2021 à 13h30 par A.C.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Halland pourrait être l’un des grands acteurs de la planète football dans les années à venir... mais surtout un énorme dossier de mercato !

Avec Kylian Mbappé, il est annoncé comme la future grande star de demain. Il faut dire que les statistiques parlent pour Erling Haaland. Depuis le début de sa carrière professionnelle, le Norvégien a marqué 106 en 153 toutes compétitions confondues, dont 57 buts en 59 rencontres sous les couleurs du Borussia Dortmund. Pas mal pour quelqu’un qu’il y a trois ans encore évoluait dans le modeste club de Molde ! Ses prestations ne sont bien sûr pas passées inaperçues et l’attaquant de 21 ans semble déjà affoler l’Europe et notamment le Real Madrid, qui rêve de l’aligner aux côtés de Kylian Mbappé à l’avenir. Il faudra toutefois battre la concurrence de la Premier League ! Le fils de Alf-Inge Haaland, ancien joueur de Nottingham Forest, de Leeds United et de Manchester City, pourrait suivre les traces de son père... avec notamment Chelsea qui semble prêt à faire des folies pour le recruter.

«174M€ ? C'est beaucoup d'argent pour une seule personne »

En Angleterre, on parle d’une incroyable offre de 174M€ pour arracher Erling Haaland au Borussia Dortmund. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir le principal concerné ! « Mon prix fixé à 175M€ ? Jusqu'à hier, je n'avais pas parlé à mon agent depuis un mois. Donc vous avez la réponse. J'espère que ce ne sont que des rumeurs, parce que c'est beaucoup d'argent pour une seule personne » a expliqué Haaland, lors d’un entretien accordé à Bild . « Je me sens bien et je ne pense pas à quitter le Borussia Dortmund, pour le moment. Tout d'abord, il me reste trois ans de contrat. Je profite de mon temps ici ». Une sortie qui a eu le don de refroidir ses prétendants, mais visiblement pas le Borussia Dortmund.

Dortmund veut toucher le pactole