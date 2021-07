Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette précision de taille sur le feuilleton Haaland !

Publié le 27 juillet 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que Erling Haaland serait dans le viseur de Chelsea, le club anglais ne serait pas encore passé à l’action de manière concrète.

Auteur de performances pour le moins excellentes depuis son arrivée au Borussia Dortmund depuis un an et demi, Erling Haaland a ainsi attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes, à l’image du Real Madrid. Mais actuellement, c’est un autre club qui semble s’activer sur ce dossier à en croire les derniers échos parus dans la presse, à savoir Chelsea. Les Blues de Thomas Tuchel voudraient effectivement absolument le recruter afin de renforcer leur secteur offensif. Toutefois, cette volonté n’aurait pas conduit l’écurie anglaise à concrètement bouger pour l’instant.

Pas encore d’offre de Chelsea pour Erling Haaland