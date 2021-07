Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme indice lâché sur l’avenir de Miralem Pjanic ?

Publié le 27 juillet 2021 à 22h45 par T.M.

Indésirable au FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait faire ses valises cet été. Et c’est Massiliano Allegri, du côté de la Juventus, qui pourrait bien lui tendre la main…

L’été dernier, Miralem Pjanic réalisait l’un de ses rêves en rejoignant le FC Barcelone, dans le cadre d’un échange avec Arthur Melo. Toutefois, en Catalogne, le milieu de terrain a rapidement déchanté, n’étant pas du tout dans les plans de Ronald Koeman. Face à cette situation, le Bosnien pourrait ainsi déjà faire ses valises afin d’aller chercher du temps de jeu loin du Barça. Mais où ? Alors que le10sport.com vous avait révélé que Pjanic avait été proposé au PSG et Chelsea, c’est un retour à la Juventus qui pourrait se profiler. Une hypothèse qui a pris encore plus d’ampleur suite au retour de Massimiliano Allegri, qui apprécie énormément le joueur de 31 ans.

La mèche vendue par Allegri ?